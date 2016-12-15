Александр Атаманенко: Аудитория «Спартака» в соцсетях в 2016 году выросла до 3 млн человек

Аудитория «Спартака» в соцсетях в 2016 году выросла до 3 млн человек.

Об этом сегодня сообщил коммерческий директор «Спартака» Александр Атаманенко на ИТ-Форуме «Технологии. Инновации. Софт»

- Соцсети, включая аккаунты игроков, это около 3 млн человек, - сказал Атаманенко. - Средняя телеаудитория матчей с участием «Спартака» - 5,3 млн человек. А всего в стране болельщиками «Спартака» считают себя 17,8 млн человек, согласно исследованию, которое прошло в мае этого года.