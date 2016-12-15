Александр Мостовой: Платить 22,5 млн евро за Луана для «Спартака» неразумно

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможный переход нападающего бразильского «Гремио» Луана Виейру.

- Для нашего чемпионата это большие деньги. Наверняка, это завышенная цена. Не секрет, что на таких трансферах многие, причастные к ним люди, зарабатывают. Поверьте мне. Можно было бы найти нападающего и за намного меньшие деньги.

Другое дело, что для многих клубов нужен сиюминутный результат. Это неразумно, конечно, для нашего футбола. Тем более сейчас, во время кризиса. Из-за отсутствия денег многие команды распадаются, не платят спортсменам - цитирует Мостового НСН.

Напомним, что по информации портала Zero Hora «Спартак» предложил за олимпийского чемпиона Игр-2016 в Рио-де-Жанейро 22,5 миллиона евро.

В текущем сезоне нападающий «Гремио» провел 25 матчей в чемпионате Бразилии, в которых забил шесть мячей и сделал две голевые передачи.