Игуиан, Альба и Мхитарян попали в 13-ю команду недели FIFA 17
Каждую неделю EA Sports выбирает игроков, показавших лучшие результаты в матчах сборных и клубов по всему миру. Из этих игроков формируется команда, которой можно сыграть в FIFA Ultimate Team.
Лучшими в 13-й команде недели стали: Гонсало Игуаин («Ювентус») , Жорди Альба («Барселона») , Стефан Руффье (Сент-Этьен») и Генрих Мхитарян («Манчестер Юнайтед»).
Ни один из игроков чемпионата России в нынешнюю команду не попал.
SIF @G_Higuain, IF @vardy7 and Hero @Stefan24Frei in the new #TOTW! Full team: https://t.co/k7tf6zQJFI pic.twitter.com/vNJHhJuAHW— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) 14 декабря 2016 г.
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