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Игуиан, Альба и Мхитарян попали в 13-ю команду недели FIFA 17

Источник:  EA SportsКомментарии

Каждую неделю EA Sports выбирает игроков, показавших лучшие результаты в матчах сборных и клубов по всему миру. Из этих игроков формируется команда, которой можно сыграть в FIFA Ultimate Team.

Лучшими в 13-й команде недели стали: Гонсало Игуаин («Ювентус») , Жорди Альба («Барселона») , Стефан Руффье (Сент-Этьен») и Генрих Мхитарян («Манчестер Юнайтед»).

Ни один из игроков чемпионата России в нынешнюю команду не попал.

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