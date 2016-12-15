Зинедин Зидан – о внедрении видеоповторов: Новые идеи должны быть понятны всем

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказал свое отношение к видеопросмотром, а также поделился ожиданиями от финального матча клубного чемпионата мира с японской командой «Касима Антлерс».



Напомним, в 1/2 финала «сливочные» обыграли колумбийский клуб «Америка» (2:0). Второй гол испанского клуба забил нападающий Криштиану Роналду, но арбитры матча решили воспользоваться видеопросмотром, так как полагали, что португалец мог находиться в положении вне игры.



«Мы должны адаптироваться к изменениям, который проводит ФИФА. Когда Роналду забивал свой гол, в штрафной было много путаницы. Нужно сделать так, чтобы все было предельно ясно. Улучшение некоторых вещей идет нам на пользу, но, повторюсь, новые идеи должны быть понятны всем.



В финале нам предстоит сыграть с очень сильной командой. Физически мы готовы к этому, даже несмотря на долгий перелет. Самое главное – мотивация, и она у нас есть. Теперь нам нужно выиграть. «Реал» прибыл в Японию для того, чтобы увезти трофей», – цитирует Зидана Football-Espana.

Напомним, финальный матч клубного чемпионата мира состоится в воскресенье, 18 декабря и стартует в 13.30 мск.