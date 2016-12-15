Александр Емельяненко занимается под руководством главного тренера сборной России по боксу

Главный тренер сборной России по боксу Олег Меньшиков рассказал о намерении Александра Емельяненко вернуться в ММА.

- Он потихоньку начал тренироваться, приходит и занимается с общей группой. Пока рано о чем-то конкретном говорить, но к тренировкам Александр приступил, - приводит слова Меньшикова ТАСС.

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Напомним, 35-летний боец обвинялся в нанесении побоев и сексуальном насилии над своей горничной. Сам спортсмен факт насилия отрицал и утверждал, что девушка дала ложные показания. Решением суда Емельяненко приговорили к четырем годам и шести месяцам лишения свободы, но освободили условно-досрочно. Оставшуюся часть срока суд заменил исправительными работами.

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Он является бывшим чемпионом мира по версии организации ProFC, многократным чемпионом России, Европы и мира по боевому самбо. В ММА Емельяненко одержал 23 победы (17 - досрочно) и потерпел семь поражений.



