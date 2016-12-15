Россия – Швеция. Ничушкин – во втором звене, Барабанов – в третьем
Стал известен состав сборной России на матч Кубка Первого канала против Швеции.
Основным вратарем заявлен Илья Сорокин, запасным - Игорь Шестеркин.
Первое звено: Яковлев - Белов (А), Ковальчук (А) - Дацюк (К) - Плотников;
Второе звено: Киселевич - Ожиганов, Ничушкин - Светлаков - Телегин;
Третье звено: Антипин - Береглазов, Кугрышев - Ткачев - Барабанов;
Четвертое звено: Гавриков - Осипов, Шумаков - Шалунов - Санников, Андронов.
Напомним, матч начнется в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.
Матч
Швеция - Россия - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)1-й период
Голы:
Гавриков (Шумаков), 8:54 (0:1 - бол.).
Место и дата
15 декабря 19:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция
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