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Россия – Швеция. Ничушкин – во втором звене, Барабанов – в третьем

Источник:  ФХРКомментарии

Стал известен состав сборной России на матч Кубка Первого канала против Швеции.

Основным вратарем заявлен Илья Сорокин, запасным - Игорь Шестеркин.

Первое звено: Яковлев - Белов (А), Ковальчук (А) - Дацюк (К) - Плотников;

Второе звено: Киселевич - Ожиганов, Ничушкин - Светлаков - Телегин;

Третье звено: Антипин - Береглазов, Кугрышев - Ткачев - Барабанов;

Четвертое звено: Гавриков - Осипов, Шумаков - Шалунов - Санников, Андронов.

Напомним, матч начнется в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи.

Матч

Швеция - Россия - 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

1-й период

Голы:

Гавриков (Шумаков), 8:54 (0:1 - бол.).

Место и дата

15 декабря 19:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

СКА: Истории из жизни [спецпроект «Советского спорта в Санкт-Петербурге» к 70-летнему юбилею петербургского клуба]


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