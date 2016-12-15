Денис Глушаков во второй раз стал отцом
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков во второй раз стал отцом.
«Знайте, я счастливый человек. Я второй раз стал папой, теперь буду жить в малине, одни девчонки вокруг. Любимая, спасибо тебе за то, что делаешь меня счастливым. Спасибо за доченьку. Прости, но она копия папы. P.S: имей ввиду, пойдем за мальчиком», – написал Глушаков в Инстаграме.
Рост новорожденной - 54 см, вес -3 630 г. Малышка и ее мама Дарья чувствуют себя хорошо. По словам счастливого отца, имя девочке супруги дадут в ближайшие часы.
Знайте, я счастливый человек! Я второй раз стал папой, теперь буду жить в малине, одни девчонки вокруг 😂ЮюХххУуу👭Любимая, спасибо тебе за то, что делаешь меня счастливым!❤ Спасибо за доченьку! Прости, но она копия папа! 😍 P.S имей ввиду, пойдём за мальчиком. Готовься! 😂#дети #счастье #папа #мама#москва#россия#родилась #доча#ясчастлив#ура#похожа #напапу
Напомним, в нынешнем сезоне Глушаков принял участие в 17 матчах, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.