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Денис Глушаков во второй раз стал отцом

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков во второй раз стал отцом.

«Знайте, я счастливый человек. Я второй раз стал папой, теперь буду жить в малине, одни девчонки вокруг. Любимая, спасибо тебе за то, что делаешь меня счастливым. Спасибо за доченьку. Прости, но она копия папы. P.S: имей ввиду, пойдем за мальчиком», – написал Глушаков в Инстаграме.

Рост новорожденной - 54 см, вес -3 630 г. Малышка и ее мама Дарья чувствуют себя хорошо. По словам счастливого отца, имя девочке супруги дадут в ближайшие часы.

Напомним, в нынешнем сезоне Глушаков принял участие в 17 матчах, в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

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