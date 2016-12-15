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Мама Яны Егорян: Для Яны семья всегда стояла на первом месте

Источник:  Lenta.ruКомментарии

Мама олимпийской чемпионки по фехтованию Яны Егорян Марина прокомментировала признание дочери спортсменкой года в России.

«Дочь улетела буквально накануне, поэтому я с ней еще даже не разговаривала. Сумела отправить лишь голосовое сообщение. Яна знала, что находится в числе претендентов на это звание, поэтому мы с нетерпением ждали оглашения результатов. Я уверена, что ей уже сообщили о победе. Мы очень рады.

После Олимпиады Яна вернулась более взрослой, собранной, сосредоточенной. Одно дело, когда ты просто занимаешься спортом. Однако для каждого спортсмена победа на Играх – мечта. И Яна ее осуществила. Предолимпийский цикл был очень тяжелым. И ситуация, сложившаяся вокруг сборной России, сильно повлияла. Поэтому к тренировкам она приступила буквально месяц назад.

Для Яны семья всегда стояла на первом месте. Про нас она никогда не забывает. Но кошки. К сожалению, ими в последнее время занималась я. Котят также раздавала я, потому что Яне было не до этого. Всех благополучно пристроили», – цитирует Марину Егорян Lenta.ru.

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