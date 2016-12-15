«Спартак» поздравил Глушакова с рождением дочери

Футбольный клуб «Спартак» поздравил капитана команды Дениса Глушакова с рождением дочери.

«Спартак-Москва» от всего сердца поздравляет Дениса и его семью с рождением дочери. Желаем малышке и ее близким крепкого здоровья, счастья и благополучия», – говорится на официальном сайте «Спартака».

– Мы долго ждали, когда у нас родится второй ребенок, – сказал Глушаков пресс-службе команды. – Спасибо жене за то, что подарила вторую дочку. Но мы договорились, что еще обязательно отправимся в поход за мальчиком. К слову, надеюсь, что на первый домашний матч «Спартака» наша семья соберется в полном составе: папа – на поле «Открытие Арены», а мама и дочки – на трибуне. Причем тоже в красно-белых цветах.

Рост новорожденной – 54 см, вес – 3 630 г. Малышка и ее мама Дарья чувствуют себя хорошо. По словам счастливого отца, имя девочке супруги дадут в ближайшие часы.