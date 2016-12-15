Елена Вяльбе: Этап Кубка мира у нас могут отобрать, но это не трагедия

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе – возможной отмене финала Кубка мира в Тюмени и чистоте наших лыжников.

- В связи с отменой ЧМ по бобслею и скелетону в Сочи, не находится ли под угрозой проведение финала Кубка мира в Тюмени в марте?

- Если честно, от всего этого все же немного устали, - говорит Елена Вяльбе. – Я так предполагаю, что у нас не будет в этом году финала Кубка мира, но не стоит делать из этого трагедии. Предполагаю, что вся борьба еще впереди со всем этим бойкотом. Главное, нам надо добиться, чтобы наши спортсмены полной командой участвовали в Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году.

Финальный этап Кубка мира по лыжным гонкам должен пройти в марте в Тюмени.