Валентин Балахничев: Предлагаю обсудить вопрос о добровольном переносе из России международных соревнований

Бывший руководитель Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничев предложил обсудить вопрос о добровольном переносе из России всех международных соревнований 2017 года.

«Мы живем в новой реальности. Идеалы Олимпийского движения пали. Перефразируя классика – спорт стал продолжением холодной войны другими средствами. Россию позиционируют как чумной допинговый барак. Виноваты в этом мы. Время на упреждение катастрофы бездарно упущено. Реакция русских на доклад Макларена уже никому не интересна. Началось изгнание России из условно приличного общества. То есть такого общества, в отношении которого пока не проведено антидопинговое расследование за $2 млн.

Собственные ошибки и политическое бессилие привели нас на допинговое аутодафе. Коллеги, давайте проявим мужество и самоуважение. Тем самым облегчим нашим иностранным друзьям участь принятия неизбежных решений. В истерической атмосфере уже нет места для общего спортивного праздника. Нам нужно фиксировать убытки и строить новую жизнь. Поэтому я предлагаю обсудить вопрос о добровольном переносе из России международных соревнований 2017-го года.

Наша главная цель – попасть на Олимпиаду и провести ФИФА в 2018 году. Следующий год нужно потратить на расчистку Авгиевых конюшен и открыто заказать расследования в отношении особо ярых критиков. Поможем Коэ разобраться в истории со 150 элитными допингерами-клиентами Марка Бонара и его подопечной спортсменкой Рэдклифф. Американцам явно нужна наша поддержка в разработке методов выявления генного допинга. Давайте, наконец то, уберём с женских пьедесталов мужеподобных гермафродитов. Чистый спорт – дело общее. Нам помогли увидеть ошибки, теперь мы обязаны оказать встречную услугу.

Однако основной приоритет 2017 года это детско-юношеский спорт. Будущее. Наши проблемы должны решить мы, а дети имеют право выйти на чистую арену», – написал Балахничев в своем блоге в Livejournal.

Напомним, Балахничев был пожизненно отстранен от спортивной деятельности после скандала с допингом в российской легкой атлетике.