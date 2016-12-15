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Александр Тарханов: Димитров в «Урале»? Комментировать пока нечего

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о трансферных планах клуба.

- Правда ли, что «Урал» может усилить полузащитник «Славии» Николай Димитров?
- Пока нечего комментировать, заинтересованность в этом игроке есть. Вот подпишем новичков, тогда и объявим официально.

- Возможен ли также трансфер Сердерова, который неплохо проявил себя в клубе?
- У него контракт со «Славией», о приобретении Сердерова пока речи не идет.

- Пару дней назад вы сообщили, что у Фонтанелло закончился контракт с клубом.
- Да, контракт закончился. Фонтанелло уехал в отпуск, думает. Новой информации еще нет, контракт пока не продлен. 

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