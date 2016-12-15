Александр Тарханов: Димитров в «Урале»? Комментировать пока нечего
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов рассказал о трансферных планах клуба.
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Правда ли, что «Урал» может усилить
полузащитник «Славии» Николай Димитров?
- Пока нечего комментировать, заинтересованность в этом игроке есть. Вот подпишем новичков, тогда и объявим официально.
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Возможен ли также трансфер Сердерова,
который неплохо проявил себя в клубе?
- У него контракт со «Славией», о приобретении Сердерова пока речи не идет.
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Пару дней назад вы сообщили, что у
Фонтанелло закончился контракт с
клубом.
- Да, контракт закончился. Фонтанелло уехал в отпуск, думает. Новой информации еще нет, контракт пока не продлен.
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