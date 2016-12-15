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Наталья Ищенко: Я не уверена, что вернусь в спорт

Источник:  Р-СпортКомментарии

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Наталья Ищенко заявила, что не уверена в том, что вернется в спорт.

«Я взяла паузу в карьере, но если в тот раз я была уверена, что вернусь, то сейчас пока что нет. Мы сейчас готовимся к елкам со Светланой Ромашиной, так что все время вместе, в дуэте, в воде. Мы сейчас со Светой еще тренируем в нашем клубе группу, интересный опыт для меня, ведь меня привлекала именно постановка программ и я смогла это реализовать. Посмотрим, что из того получится, у девочек в конце января соревнования», - сказала Ищенко «Р-Спорту».

Напомним, Ищенко взяла паузу в карьере после Олимпийский игр в Рио-де-Жанейро, где она завоевала две золотые медали, а также ранее брала паузу в связи с рождением ребенка.

Добавим, Ищенко и Ромашина были признаны лучшими синхронистками 2016 года.

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