Роман Бабаев: Ищем нападающего на всех трансферных рынках всех континентов
Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев поделился планами на зимнее трансферное окно.
«Конечно, первый круг получился противоречивым. Мы действительно рассчитывали на большее. Но к сожалению, кадровые потери не дали нам воплотить то, что мы планировали. Безусловно, это травмы Алана Дзагоева и дисквалификация Романа Еременко. Но мы всё же надеемся выйти из этой ситуации, усилив команду в зимнюю паузу.
Мы нуждаемся в нападающем. Скажу сразу, что рассматриваем различные варианты усиления атакующей линии на всех трансферных рынках всех континентов. Уже известно, что в команду вернется Витиньо и Васин. Помимо этого было бы очень хорошо увидеть в клубе новых футболистов, на что я и надеюсь», - цитирует Бабаева «СпортFM».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически