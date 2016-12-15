Президент IBU: Дисквалификация всей российской сборной? Это невозможно

Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Андерс Бессеберг в интервью телеканалу «Матч ТВ» отверг возможность того, что вся сборная России по биатлону может быть отстранена от участия в Кубке мира.

– Это совершенно невозможно. Сначала все представленные материалы должна изучить специальная экспертная комиссия и только потом мы будем принимать решения о санкциях в отношении отдельных атлетов.

В то же время, Бессеберг не стал отрицать, что отдельные российские биатлонисты могут быть дисквалифицированы. По его словам, решение об этом может последовать в течение недели – до 22 декабря. Президент IBU также отказался отвечать на вопрос, есть ли в списках, полученных его федерацией, имена тех российских спортсменов, которые приехали в Нове Место для участия в очередном этапе Кубка мира по биатлону.

Напомним, что сегодня стало известно о передаче комиссией Ричарда Макларена списка, включающего имена 31 российского биатлониста, подозреваемого в приеме запрещенных препаратов.