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Кристиан Нобоа: Новичок «Краснодара» Рамирес спрашивал у меня о России

Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа рассказал о партнере по сборной Эквадора, защитнике Кристиане Рамирессе, который перешел в «Краснодар».

«Кристиан Рамирес - молодой и очень талантливый футболист. Он может сыграть как слева, так и справа в обороне. Я бы сравнил его с Марио Фернандесом - тоже очень быстрый и постоянно атакует, атакует и атакуе. Рамиресу нужно ещё немного времени, чтобы стать основным игроком сборной Эквадора.

Он спрашивал меня о России, и я рассказал ему, что Краснодар - очень красивый город с потрясающим новым стадионом, а сама команда постоянно играет в еврокубках и занимает высокие места в РФПЛ», - цитирует Нобоа «Чемпионат.com».

Напомним, о переходе 22-летнего Рамиреса сегодня сообщил официальный сайт «Краснодара»

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