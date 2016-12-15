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Вице-президент IBU: Необходимо принять решения по дисквалификации спортсменов до Нового года

Источник:  svd.seКомментарии

Президент Федерации биатлона Швеции и вице-президент IBU Олле Далин прокомментировал ситуацию со спортсменами, попавшими под подозрение в употреблении допинга после доклада Ричарда Макларена.

– Если кто-то должен быть дисквалифицирован, то мы хотим, чтобы это произошло как можно скорее. При этом важно, чтобы это было юридически обосновано. Наши решения могут быть обжалованы в CAS. Поэтому важно, чтобы мы были уверены в своих действиях. Наша цель – принять какие-либо решения до Нового года. Я встречался с Вольфгангом Пихлером уже после 9 декабря и, он был, как и все остальные, разочарован докладом Макларена, – передает слова Далин портал svd.se.

Напомним, что сегодня стало известно о передаче комиссией Макларена списка, включающего имена 31 российского биатлониста, подозреваемого в приеме запрещенных препаратов.

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