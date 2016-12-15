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На достройку стадиона на Крестовском острове выделили 1,5 млрд рублей

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На достройку стадиона на Крестовском острове выделили 1,5 млрд рублей, сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на источник в правительстве Северной столицы.

По информации источника, на 2017 год в бюджете уже запланированы 1 526 969 000 рублей. Эти деньги проходят по городскому комитету по строительству. И они пойдут на строительство входной группы на намывной территории со стороны залива.

Напомним, Арену введут в эксплуатацию 26 декабря, «Зенит» проведет первый матч на ней весной 2017 года. Стадион на Крестовском примет матчи Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и чемпионата Европы-2020.

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