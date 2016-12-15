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Витсель согласовал условия контракта с «Ювентусом»

Источник:  Tutto JuveКомментарии

Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель уже согласовал контракт с итальянским «Ювентусом». Об этом сообщает портал tuttojuve.com.

Как сообщает издание, туринский клуб согласовал условия контракта с бельгийским полузащитником. Сам Витсель уже определился с номером, под которым будет выступать в составе итальянской команды, остановив свой выбор на цифре 28.

Как отмечает издание, представители «Ювентуса» встретятся с руководством «Зенита» в январе и попытаются оформить покупку полузащитника российского клуба. Сумма сделки составит около €6 млн.

Бельгиец выступает за «Зенит» с 2012 года. В сезоне-2016/17 Витсель провел 16 матчей в чемпионате России, забил один гол и сделал две голевые передачи. Также на счету хавбека шесть матчей на групповом этапе Лиги Европы.

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