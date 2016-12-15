Александр Касперович: В команде хорошая обстановка, мы не обсуждали тему отстранения

Главный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал возможные санкции к российским спортсменам после доклада Макларена.

«В команде хорошая обстановка. Пока мы не обсуждали тему отстранения, не в курсе никаких манипуляций. Наша задача – выступать и тренировать. Президент IBU Бессеберг подтвердил, что будет решение экспертной группы, и уже затем юристы станут рассматривать и принимать решения», – сказал Касперович в эфире «Матч ТВ».