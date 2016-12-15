Мартен Фуркад выиграл спринт в Нове-Место, Шипулин – второй

В четверг в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове-Место, состоялась спринтерская гонка у мужчин.

Победителем гонки стал французский биатлонист Мартен Фуркад, показавший результат 23 минуты 48 секунд, второй – россиянин Антон Шипулин, третий – Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия).

Российский биатлонист без промахов отработал на огневом рубеже и отстал от победителя гонки на 1,6 секунды. Фуркад единожды промахнулся, как и Свендсен, который отстал от победителя на 6,4 секунды.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.

Нове-Место (Чехия)

Кубок мира. Третий этап

Мужчины. Спринт

10 км, два огневых рубежа



1. Мартен Фуркад (Франция) – 23.48,0 (1 штрафной круг)

2. Антон Шипулин (Россия) – отставание 1,6 (0)

3. Эмиль Хегле Свендсен (Норвегия) – + 6,4 (1)

…12. Максим Цветков (Россия) – + 35,1 (0)

…41. Евгений Гараничев (Россия) – + 1.28,9 (2)

…48. Матвей Елисеев (Россия) – + 1.35,6 (4)

…50. Антон Бабиков (Россия) – + 1.43,1 (2)

…60. Дмитрий Малышко (Россия) – + 2.06,2 (3)