Team Spirit анонсировала новый состав по Dota 2

Виталий «v1lat» Волочай: У Киева нет арены для Major, за которую будет не стыдно

Комментатор Dota 2 и один из руководителей RuHub Виталий v1lat Волочай в интервью Sport Arena прокомментировал предстоящий Major-турнир по Dota 2 в Киеве.