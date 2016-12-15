Team Spirit анонсировала новый состав по Dota 2
Организация Team Spirit представила новый состав в дисциплине Dota 2.
Состав Team Spirit:
Станислав «Bzz» Глушан - керри
Богдан «Iceberg» Василенко - средняя линия
Александр «DkPhobos» Кучеря - сложная линия (капитан)
Иван «Vanskor» Скороход - саппорт
Артем «fng» Баршак - саппорт
«За последние 6 месяцев мы сполна ощутили последствия отсутствия Dota 2 состава в нашем медиапространстве, где эта дисциплина серьёзно доминирует над остальными. Однако торопиться с поиском ростера в этом направлении мы также не могли. Пятерка, которую мы подписали, отличается крайне вдумчивым подходом к игре, и мы нацелены на долгую и продуктивную работу», — заявил операционный директор Team Spirit Никита «Cheshir» Чукалин.
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