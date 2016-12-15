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Александер Чеферин: Для УЕФА видеоповторы являются просто экспериментом

Источник:  As.comКомментарии

Глава УЕФА Александер Чеферин прокомментировал возможность использования видеоарбитра на матчах под эгидой организации.

- На данный момент для меня и УЕФА использование видеоповторов это просто эксперимент. Пока еще не ясно, когда мы будем использовать данные технологии. Давайте посмотрим, что произойдет в будущем. Но сейчас в наши планы не входит использование видеоповторов под эгидой организации, - цитирует Чеферина портал AS.

Напомним, что система видеоповторов использовалась в матчах клубного чемпионата мира в Японии, на котором арбитр из Венгрии Виктор Кашшаи назначил пенальти в пользу «Касимы Антлерс» после просмотра видеоповтора. Таким образом Кашшаи стал первым судьей в истории, кто воспользовался помощью видеоассистента в матче турнира, проходящего под эгидой ФИФА.

Добавим, ФИФА уже объявила, что продолжит эксперимент, который будет проходить в течении нескольких лет в ряде стран. России в их числе нет.

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