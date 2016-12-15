Антон Шипулин: Нет уверенности в собственных силах

Российский биатлонист Антон Шипулин поделился впечатлениями от спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Напомним, россиянин стал вторым, победил француз Мартен Фуркад.

«Финиш Фуркада смотрел в раздевалке. Там телевизора не было, но я приоткрыл дверь, специально смотрел, переживал. Очень обидно, что такое маленькое поражение. Видно, как Фуркад секунды съедал и что его очень хорошо вели по мне. Такое чувство, что я выложился процентов на 90, но добавить не мог.

В каких-то моментах надо было растолкаться, уйти сильнее на спуск, равнинку помощнее пройти, но внутреннее ощущение не позволяло. Может, сказалось, что немножко переболел. Чувства сейчас смешанные - силы остались, но не смог их реализовать до конца. Причем, по такой хорошей для меня стрельбе, идеальной для меня. Второй спринт подряд стреляю на ноль, и упускать победу очень обидно. Боюсь задохнуться, лучше вкатиться в гонку.

Первые гонки в Эстерсунде показали, что если быстро начинаю, то быстро и выдыхаюсь. Нет уверенности в собственных силах, немножко экономишь из-за этого. Выкладывался на последнем круге по полной, думал, что неужели не получится подарить сыну золотую медаль? Ему 15 декабря исполнился один год. Публика за своих здесь болеет хорошо. Но также надо отметить, что приехало очень много болельщиков сборной России, которые не только на стадионе, но и на трассе подгоняют», - сказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.

