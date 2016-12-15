Мартен Фуркад: Когда услышал, что до Шипулина две секунды – усомнился

Французский биатлонист Мартен Фуркад поделился впечатлениями от спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Напомним, француз стал победителем гонки.

Российский биатлонист Антон Шипулин без промахов отработал на огневом рубеже и отстал от Фуркада на 1,6 секунды. Фуркад допустил один промах.

«Начал в полную силу первый круг, к середине почти не осталось сил. Когда услышал, что всего две секунды до Шипулина, то усомнился, потому что Антон – сильный финишер. Счастлив, что удалось эти секунды отыграть. Сейчас пришло время отдохнуть», – сказал Фуркад в эфире «Матч ТВ».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.