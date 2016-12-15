«Барселона» объявила о продлении контракта с Суаресом
Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес согласовал условия нового контракта с сине-гранатовыми. Об этом сообщает официальный сайт испанской команды.
Новое соглашение
29-летнего форварда будет
рассчитано до 2021 года с возможностью
продления еще на один сезон. Сумма отступных за уругвайского форварда, прописанная в новом контракте, составляет 200 миллионов евро.
Официальный сайт «Барселоны» сообщает, что все условия нового контракта уже согласованы и завтрашнее подписание станет лишь формальностью.
[OFFICIAL ANNOUNCEMENT] @LuisSuarez9 will continue at @FCBarcelona until 2021 #Suarez2021 pic.twitter.com/SQ37OMZvAB— FC Barcelona (@FCBarcelona) 15 декабря 2016 г.
Напомним, что Суарес перешел в каталонский клуб в июле 2014 года из английского «Ливерпуля». Действующий же контракт нападающего с «Барсой» был рассчитан до 2019 года.
29-летний нападающий забил 13 мячей и сделал 7 голевых передач в 20 проведенных за «Барселону» матчах текущего сезона. Всего в составе «Барсы» Суарес провел 116 матчей, в которых забил 97 голов.