«Барселона» объявила о продлении контракта с Суаресом

Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес согласовал условия нового контракта с сине-гранатовыми. Об этом сообщает официальный сайт испанской команды.

Новое соглашение 29-летнего форварда будет рассчитано до 2021 года с возможностью продления еще на один сезон. Сумма отступных за уругвайского форварда, прописанная в новом контракте, составляет 200 миллионов евро.



Официальный сайт «Барселоны» сообщает, что все условия нового контракта уже согласованы и завтрашнее подписание станет лишь формальностью.

Напомним, что Суарес перешел в каталонский клуб в июле 2014 года из английского «Ливерпуля». Действующий же контракт нападающего с «Барсой» был рассчитан до 2019 года.

29-летний нападающий забил 13 мячей и сделал 7 голевых передач в 20 проведенных за «Барселону» матчах текущего сезона. Всего в составе «Барсы» Суарес провел 116 матчей, в которых забил 97 голов.

