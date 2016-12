«Барселона» объявила о продлении контракта с Суаресом

Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес согласовал условия нового контракта с сине-гранатовыми. Об этом сообщает официальный сайт испанской команды.

Новое соглашение 29-летнего форварда будет рассчитано до 2021 года с возможностью продления еще на один сезон. Сумма отступных за уругвайского форварда, прописанная в новом контракте, составляет 200 миллионов евро.



Официальный сайт «Барселоны» сообщает, что все условия нового контракта уже согласованы и завтрашнее подписание станет лишь формальностью.

[OFFICIAL ANNOUNCEMENT] @LuisSuarez9 will continue at @FCBarcelona until 2021 #Suarez2021 pic.twitter.com/SQ37OMZvAB