Россия уступила Швеции в первом матче Кубка Первого канала

В стартовом матче Кубка Первого канала Сборная России проиграла команде Швеции со счетом 1:3.

На восьмой минуте счет открыл Владислав Гавриков. На 37-й минуте шайба залетела в ворота Ильи Сорокина от конька Владимира Ткачева – гол записали на счет Оскара Линдблома. За полторы минуты до конца третьей двадцатиминутки вторую шайбу забросил Симон Бертильссон, а еще через минуту в пустые ворота забил Андреас Турессон.

Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут 16 декабря против Чехии. Встреча начнется в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры. Шведы 17 числа встретятся с Финляндией.