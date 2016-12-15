Россия уступила Швеции в первом матче Кубка Первого канала
В стартовом матче Кубка Первого канала Сборная России проиграла команде Швеции со счетом 1:3.
На восьмой минуте счет открыл Владислав Гавриков. На 37-й минуте шайба залетела в ворота
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Линдблома. За полторы минуты до конца третьей двадцатиминутки вторую шайбу забросил Симон Бертильссон, а еще через минуту в пустые ворота забил Андреас Турессон.
Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут 16 декабря против Чехии. Встреча начнется в 19:00, «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию игры. Шведы 17 числа встретятся с Финляндией.
Матч
Швеция - Россия - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Голы:
Гавриков (Шумаков), 8:54 (0:1 - бол.). Линдблом 37:55 (1:1). Бертильссон (Умарк), 58:33 (2:1). Турессон 59:48 (3:1 - п.в.).
Место и дата
15 декабря 19:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция