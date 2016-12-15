Эмиль Хегле Свендсен: Не поверю, что российские биатлонисты принимали допинг, пока не будет доказательств

Норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен, ставший сегодня третьим в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место, прокомментировал возможную отмену этапов Кубка мира по биатлону в России.

- Если все обвинения в применении допинга окажутся правдой, это будет большим позором не только для России, но и для всего биатлона в целом. Но я не поверю в то, что российские биатлонисты принимали допинг, пока не будет доказательств. Ни один старт не может быть отменен, пока доказательства не появятся. Мы хорошие друзья с Шипулиным, мне нравится выступать в России. Тюмень и Ханты-Мансийск - одни из моих любимых мест, - рассказал Свендсен в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в следующем году в Острове должен состояться чемпионат мира среди молодежи и юниоров, а Тюмень должна принять этап Кубка мира-2016/17.

Ранее из Сочи был перенесен чемпионат мира по бобслею и скелетону-2017. Основанием для такого решения международной федерации стала вторая часть доклада Ричарда Макларена о допинговых махинациях во время Олимпиады-2014 в Сочи.