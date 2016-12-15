УНИКС на последних секундах упустил победу в матче с «Басконией»
В матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги УНИКС дома проиграл «Басконии» со счетом 91:92 (20:22, 20:21, 27:24, 24:25).
Самым результативным стал игрок казанского клуба Кит Лэнгфорд, в активе которого 28 очков.
УНИКС, одержавший три победы в 12 матчах занимает последнее 16-е место, «Баскония» с восемью победами расположилась на четвертой строчке.
В следующем туре УНИКС 20 декабря примет турецкий «Галатасарай», а испанская команда на следующий день встретится с «Барселоной».
Евролига
12-й тур
Матч
Место и дата
15 декабря 19:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция
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