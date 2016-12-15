Сборная Финляндии одержала победу над чехами в матче Кубка Первого канала
На стартовавшем Кубке Первого канала сборная Финляндии переиграла команду Чехии со счетом 4:2.
Счет в матче на третьей минуте встречи открыл форвард финской сборной Миро Аалтонен. Он же в середине первого периода удвоил преимущество команды Суоми. В самом начале встречи чехи отыграли одну шайбу - точным броском отметился Давид Томашек. Однако спустя пять минут усилиями нападающего Роопе Хинца финны восстановили преимущество в две шайбы. На 33-й минуте Антти Эркиньюнтти реализовал численное преимущество. В третьем периоде защитник сборной Чехии Михал Йордан, сократил отставание, установив окончательный счет в матче — 4:2 в пользу сборной Финляндии.
В параллельном
матче Кубка Первого канала сборная
России проиграла шведам со счетом 1:3.
Заброшенной шайбой в составе российской
команды отличились Владислав
Гавриков.
Матч
Финляндия - Чехия - 4:2 (2:0, 2:1, 0:1)
Голы:
Аалтонен 2:49 (1:0). Аалтонен (Лепистё, Койвисто), 11:12 (2:0). Томашек (Ержабек, Ржичка), 22:45 (2:1). Хинтц (Грендаль), 27:02 (3:1). Эркинъюнтти (Хаапала, Осала), 32:52 (4:1 - бол.). Йордан 47:12 (4:2).
Место и дата
15 декабря 19:30, Хартвалл Арена, Онлайн-трансляция