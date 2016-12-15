Сборная Финляндии одержала победу над чехами в матче Кубка Первого канала

На стартовавшем Кубке Первого канала сборная Финляндии переиграла команду Чехии со счетом 4:2.

Счет в матче на третьей минуте встречи открыл форвард финской сборной Миро Аалтонен. Он же в середине первого периода удвоил преимущество команды Суоми. В самом начале встречи чехи отыграли одну шайбу - точным броском отметился Давид Томашек. Однако спустя пять минут усилиями нападающего Роопе Хинца финны восстановили преимущество в две шайбы. На 33-й минуте Антти Эркиньюнтти реализовал численное преимущество. В третьем периоде защитник сборной Чехии Михал Йордан, сократил отставание, установив окончательный счет в матче — 4:2 в пользу сборной Финляндии.

В параллельном матче Кубка Первого канала сборная России проиграла шведам со счетом 1:3. Заброшенной шайбой в составе российской команды отличились Владислав Гавриков.

