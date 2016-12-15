Шипулин по-прежнему третий в общем зачете, Цветков – пятый
Антон Шипулин после первой гонки на третьем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место остался в тройке лидеров общего зачета.
Напомним, лидер российской сборной финишировал вторым вслед за французом Мартеном Фуркадом. Это третья подряд личная гонка Шипулина, в которой он попал на пьедестал. До этого они завоевал две подряд бронзы – в спринте и гонке преследования на втором этапе Кубка мира в словенской Поклюке.
Максим Цветков после чешского спринта опустился в тотале на одну строчку – с четвертого на пятое место.
Биатлон
Кубок мира
Общий зачет
1. М.Фуркад (Франция) - 348 очков
2. Й-Т. Бё (Норвегия) - 236
3. Шипулин (Россия) - 227
4. Свендсен (Норвегия) - 197
5. Цветков (Россия) - 195
6. Бьорндален (Норвегия) - 193
7. Пайфеер (Германия) - 181
8. Лессер (Германия) - 166
9. Шемпп (Германия) - 154
10. Бэйли (США) - 147
...13. Бабиков - 123
...16. Елисеев - 116
...38. Гараничев - 50
...47. Малышко (все - Россия) - 25
Кубок наций
1. Франция - 2427
2. Германия - 2281
3. Россия - 2229
4. Норвегия - 2212
5. Австрия - 2040