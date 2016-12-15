Шипулин по-прежнему третий в общем зачете, Цветков – пятый

Антон Шипулин после первой гонки на третьем этапе Кубка мира в чешском Нове-Место остался в тройке лидеров общего зачета.

Напомним, лидер российской сборной финишировал вторым вслед за французом Мартеном Фуркадом. Это третья подряд личная гонка Шипулина, в которой он попал на пьедестал. До этого они завоевал две подряд бронзы – в спринте и гонке преследования на втором этапе Кубка мира в словенской Поклюке.

Максим Цветков после чешского спринта опустился в тотале на одну строчку – с четвертого на пятое место.

Биатлон

Кубок мира

Общий зачет

1. М.Фуркад (Франция) - 348 очков

2. Й-Т. Бё (Норвегия) - 236

3. Шипулин (Россия) - 227

4. Свендсен (Норвегия) - 197

5. Цветков (Россия) - 195

6. Бьорндален (Норвегия) - 193

7. Пайфеер (Германия) - 181

8. Лессер (Германия) - 166

9. Шемпп (Германия) - 154

10. Бэйли (США) - 147

...13. Бабиков - 123

...16. Елисеев - 116

...38. Гараничев - 50

...47. Малышко (все - Россия) - 25

Кубок наций

1. Франция - 2427

2. Германия - 2281

3. Россия - 2229

4. Норвегия - 2212

5. Австрия - 2040