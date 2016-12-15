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Рене Фазель: Шведы наказали россиян за неиспользованные моменты

Источник:  ТАССКомментарии

Президент ИИХФ Рене Фазель поделился впечатлениями от первого матча сборной России на Кубке Первого канала против шведов.

- Меня удивил результат. Сборная России играла с преимуществом в первом периоде, создала много моментов, но свои шансы не реализовала. Но это хоккей, у шведов опытная команда, которая наказала россиян за неиспользованные моменты, - цитирует Фазеля ТАСС.

Напомним, что в первом матче Кубка Первого канала сборная России уступила команде Швеции со счетом 1:3.

Москва (Россия)
Еврохоккейтур
2-й этап
«Кубок Первого канала»
1-й тур

Матч

Швеция - Россия - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы:

Гавриков (Шумаков), 8:54 (0:1 - бол.). Линдблом 37:55 (1:1). Бертильссон (Умарк), 58:33 (2:1). Турессон 59:48 (3:1 - п.в.).

Место и дата

15 декабря 19:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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