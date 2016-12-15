Рене Фазель: Шведы наказали россиян за неиспользованные моменты
Президент ИИХФ Рене Фазель поделился впечатлениями от первого матча сборной России на Кубке Первого канала против шведов.
- Меня удивил
результат. Сборная России играла с
преимуществом в первом периоде, создала
много моментов, но свои шансы не
реализовала. Но это хоккей, у шведов
опытная команда, которая наказала
россиян за неиспользованные моменты,
- цитирует Фазеля ТАСС.
Напомним, что в первом матче Кубка Первого канала сборная России уступила команде Швеции со счетом 1:3.
Москва
(Россия)
Еврохоккейтур
2-й этап
«Кубок Первого канала»
1-й тур
Матч
Швеция - Россия - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Голы:
Гавриков (Шумаков), 8:54 (0:1 - бол.). Линдблом 37:55 (1:1). Бертильссон (Умарк), 58:33 (2:1). Турессон 59:48 (3:1 - п.в.).
Место и дата
15 декабря 19:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция