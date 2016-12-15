Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Америка0 : 2Реал
Хоккей  Швеция3 : 1Россия
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  УНИКС91 : 92Баскония
Хоккей  Финляндия4 : 2Чехия
Футбол  Дженоа1 : 0Фиорентина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Йоханнес Бе: Шипулин после второй стрельбы был рядом, но догнать его не удалось

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе, пришедший четвертым в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место, поделился впечатлениями от гонки.

«Это была хорошая гонка. Но одна ошибка все испортила, я расстроен четвертой позицией. Шипулин после второй стрельбы был рядом, но догнать его не удалось, а затем еще Мартен с Эмилем меня подвинули. Несколько слов для россиян? Российские фанаты – самые лучшие», – сказал Бе в эфире «Матч ТВ».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Шипулин по-прежнему третий в общем зачете, Цветков – пятыйАнтон Шипулин после первой гонки на 3-м этапе Кубка мира в чешском Нове место остался в тройке лидеров общего зачета.Эмиль Хегле Свендсен: Не поверю, что российские биатлонисты принимали допинг, пока не будет доказательствНорвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен прокомментировал возможную отмену этапов Кубка мира по биатлону в России.Андерс Бессеберг: Ничего не знаю. Все решит экспертная группаАндерс Бессеберг: Ничего не знаю. Все решит экспертная группаГлава Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг дал интервью телеканалу «Матч ТВ».Секунда свысока. Шипулину не хватило до золота 1,6 секундыСекунда свысока. Шипулину не хватило до золота 1,6 секундыРоссийский биатлонист Антон Шипулин провел очередную гонку в упорной борьбе с Мартеном Фуркадом за первое место.Мартен Фуркад: Когда услышал, что до Шипулина две секунды – усомнилсяФранцузский биатлонист Мартен Фуркад поделился впечатлениями от спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Напоним француз стал победителем гонки.Антон Шипулин: Нет уверенности в собственных силахРоссийский биатлонист Антон Шипулин поделился впечатлениями от спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Напомним россиянин стал вторым.Мартен Фуркад выиграл спринт в Нове-Место, Шипулин – второйВ четверг в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове-Место, состоялась спринтерская гонка у мужчин.Александр Касперович: В команде хорошая обстановка, мы не обсуждали тему отстраненияГлавный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал возможные санкции к российским спортсменам после доклада Макларена.Вице-президент IBU: Необходимо принять решения по дисквалификации спортсменов до Нового годаПрезидент Федерации биатлона Швеции и вице-президент IBU Олле Далин прокомментировал ситуацию со спортсменами, попавшими под подозрение в употреблении допинга после доклада Макларена.Кубок мира. Нове-Место. Спринт. Мужчины. ОнлайнВ четверг в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону пройдет спринтерская гонка у мужчин.Президент IBU: Дисквалификация всей российской сборной? Это невозможноПрезидент Международного союза биатлонистов (IBU) в интервью телеканалу «Матч ТВ» отверг возможность того, что вся сборная России по биатлону может быть отстранена от участия в Кубке мира.WADA складывало положительные пробы россиян в копилку?WADA складывало положительные пробы россиян в копилку?31 российский биатлонист уличен в нарушении антидопинговых правил. Среди них есть как действующие спортсмены, так и уже завершившие карьеру.Рикко Гросс: Даже в Рождество буду думать о сборной РоссииРикко Гросс: Даже в Рождество буду думать о сборной РоссииНакануне 3-го этапа Кубка мира старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс дал интервью «Советскому спорту».Бессеберг: Подозреваемые в допинге россияне не выступят на этапе в ОберхофеБессеберг: Подозреваемые в допинге россияне не выступят на этапе в ОберхофеМеждународный союз биатлонистов (IBU) готовится к введению санкций против российского биатлона.Союз биатлонистов России: К нам никаких документов по поводу допинга не поступалоПресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) прокомментировала информацию о том, что в Международный союз биатлонистов (IBU) был предоставлен список WADA 31 российских биатлонистов, подозреваемых в применении допинга.WADA обвиняет 31 российского биатлониста в приеме допингаМеждународный союз биатлонистов (IBU) получил от Всемирного антидопингового агентства (WADA) список из 31-й фамилии российских биатлонистов, которые употребляли допинг.Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира в Нове МестоС 13 по 18 декабря в чешском Нове Место пройдет третий этап Кубка мира по биатлону.СБР: Перенести ближайшие соревнования из России – технически просто нереальноСоюз биатлонистов России считает перенос ближайших крупных соревнований из нашей страны маловероятным.Александр Тихонов: Думаю, в биатлоне более разумные люди, такого как с бобслеем не будетЧетырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением о возможности отмены Кубка мира по биатлону в Тюмени.Александр Тихонов: Кайшеву вызовут в сборную, когда будет уже поздноЧетырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов недоумевает, почему в женской сборной России по биатлону не происходит омоложение состава.

Йоханнес Бё
Йоханнес Бёвсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости