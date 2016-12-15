Йоханнес Бе: Шипулин после второй стрельбы был рядом, но догнать его не удалось

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе, пришедший четвертым в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место, поделился впечатлениями от гонки.

«Это была хорошая гонка. Но одна ошибка все испортила, я расстроен четвертой позицией. Шипулин после второй стрельбы был рядом, но догнать его не удалось, а затем еще Мартен с Эмилем меня подвинули. Несколько слов для россиян? Российские фанаты – самые лучшие», – сказал Бе в эфире «Матч ТВ».

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.