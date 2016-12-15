Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Америка0 : 2Реал
Хоккей  Швеция3 : 1Россия
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  УНИКС91 : 92Баскония
Хоккей  Финляндия4 : 2Чехия
Футбол  Дженоа1 : 0Фиорентина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Павел Дацюк: Мы делали легкие броски

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

После поражения от шведов (1:3) в матче Кубка Первого канала капитан сборной России Павел Дацюк посетовал на малое количество бросков по воротам соперника.

- Спасибо за то, что остановились после столь обидного поражения и согласились ответить на вопросы.
- Всякое бывает в жизни..

- Что не получилось? Сил не хватило?
- Да нет. Мы мало бросали. После первого гола почувствовали уверенность и начали делать лишние пасы. А шведы лучше катались, лучше атаковали.

- Может, вам помешала большая площадка?
- Большая - помешала нам, а им не помешала? Такого не бывает. Все в равных условиях. Будем делать выводы.

- Шведская сборная оказалась сильнее клубов КХЛ, с которым СКА встречался?
- Надо поставить команды на весы и посмотреть, кто потяжелее. Тогда сможем определить

- Не ожидали от шведского вратаря Виктора Фаста, который мало играет за ЦСКА, такой прыти?
- Почему не ожидали? Он хорошо сыграл, а мы создали ему комфортные условия. Делали легкие для него броски, а надо было лезть на пятачок, закрывать его, идти на добивание.

- В первом периоде вы создали немало голевых моментов. Забей Плотников с чудо-передачи Ковальчука, может, все сложилось бы по-другому?
- Если бы да кабы. Может, еще кто-нибудь забил. Поздно махать кулаками. Надо делать выводы и идти дальше.

Матч

Швеция - Россия - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы:

Гавриков (Шумаков), 8:54 (0:1 - бол.). Линдблом 37:55 (1:1). Бертильссон (Умарк), 58:33 (2:1). Турессон 59:48 (3:1 - п.в.).

Место и дата

15 декабря 19:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
А если бы Плотников забил с паса Ковальчука?А если бы Плотников забил с паса Ковальчука?«Советский спорт» препарировал игру Ильи Ковальчука в стартовом матче турнира, завершившемся поражением от шведов (1:3).Олег Знарок: К сожалению, у нас первый матч не сложилсяГлавный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал поражение своих подопечных от команды Швеции (3:1) в матче первого тура Кубка Первого канала.Рене Фазель: Шведы наказали россиян за неиспользованные моментыПрезидент ИИХФ Рене Фазель поделился впечатлениями от первого матча сборной России на Кубке Первого канала против шведов.Сборная Финляндии одержала победу над чехами в матче Кубка Первого каналаНа стартовавшем в Москве Кубке Первого канала сборная Финляндии переиграла команду Чехии со счетом 4:2.Знарка бьют свои. Как шведы вновь победили россиянЗнарка бьют свои. Как шведы вновь победили россиянАвтогол Владимира Ткачева и грубая ошибка наших защитников в концовке матча не оставила сборной России шансов на победу – 1:3.Россия уступила Швеции в первом матче Кубка Первого каналаВ стартовом матче Кубка Первого канала Сборная России проиграла команде Швеции со счетом 1:3.Кубок Первого канала. Швеция – Россия. ОнлайнКубок Первого канала. Швеция – Россия. ОнлайнВ четверг в матче второго этапа Еврохоккейтура – Кубка Первого канала – сыграют сборные Швеции и России.Сорокин должен взять реванш у Фаста за прошлый год!Сорокин должен взять реванш у Фаста за прошлый год!В поединке Кубка Первого канала лицом к лицу вновь сойдутся два голкипера ЦСКА – россиянин Илья Сорокин и швед Виктор Фаст.Россия – Швеция. Ничушкин – во втором звене, Барабанов – в третьемСтал известен состав сборной России на матч Кубка Первого канала против Швеции.Стоп-кран для Красной машиныСтоп-кран для Красной машиныВ сборной Швеции на Кубке Первого канала выступят четыре представителя КХЛ.Сорокин будет защищать ворота сборной России в матче со шведамиТренер вратарей сборной России Рашит Давыдов рассказал, что голкипер Илья Сорокин будет защищать ворота национальной команды в стартовом матче Кубка Первого канала против команды Швеции.«Сборная России одолеет шведов». Прогноз на матчи Кубка первого канала«Сборная России одолеет шведов». Прогноз на матчи Кубка первого каналаПрогноз «Советского спорта» на матч Кубка Первого канала между сборными России и Швеции.Илья Ковальчук: Хочу с Дацюком привезти кубок в эфир к Ивану Урганту (видео)Илья Ковальчук: Хочу с Дацюком привезти кубок в эфир к Ивану Урганту (видео)Незадолго до старта Кубка Первого канала в гостях у «Вечернего Урганта» побывали герои сборной России по хоккею.«Ну а кто, если не ЦСКА?! Здорово, что Знарок о нас помнит» (видео)«Ну а кто, если не ЦСКА?! Здорово, что Знарок о нас помнит» (видео)И.о. президента ЦСКА Игорь Есмантович подвел итоги Совета директоров КХЛ. А также ответил на вопросы о ЦСКА и сборной России.К ОИ-2018 сборная России по хоккею будет готовиться 16 днейНа собрании руководителей клубов КХЛ стала известна структура календаря следующего сезона.Геннадий Величкин: Я же не советую Дацюку – какой клюшкой игратьГеннадий Величкин: Я же не советую Дацюку – какой клюшкой игратьПосле совещания руководителей клубов КХЛ обозреватель «Советского спорта» поговорил с вице-президентом «Магнитки» Геннадием Величкиным.В следующем сезоне паузы на Евротур будут сокращеныСовет директоров КХЛ принял нововведения на олимпийский сезон.Сергей Плотников: Не надо сокращать КХЛ! Есть другой вариантСергей Плотников: Не надо сокращать КХЛ! Есть другой вариантФорвард сборной России и СКА Сергей Плотников – о Кубке Первого канала, базовых клубах сборной, возвращении в НХЛ и реформах в КХЛ.Илья Ковальчук: Мы с Дацюком принесем Кубок Гагарина в студию «Вечернего Урганта»Нападающий СКА и сборной России Илья Ковальчук поделился мнением о своем партнере по клубу и национальной команде Павле Дацюке.Олег Знарок: Где этот Соловьев? Что вы написали, что у Ожиганова травма? (видео)Олег Знарок: Где этот Соловьев? Что вы написали, что у Ожиганова травма? (видео)Обозреватель «Советского спорта» послушал руководителей сборной России – Романа Ротенберга и Олега Знарка.

Россия
Россиякалендарьстатистика
Швеция
Швециякалендарьстатистика
Павел Дацюк
Павел Дацюквсе новости
Еврохоккейтур
Еврохоккейтуртаблицакалендарьстатистикатексты/новости