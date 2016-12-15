Павел Дацюк: Мы делали легкие броски
После поражения от шведов (1:3) в матче Кубка Первого канала капитан сборной России Павел Дацюк посетовал на малое количество бросков по воротам соперника.
- Спасибо за то, что остановились после столь обидного поражения и согласились ответить на вопросы.
- Всякое бывает в жизни..
- Что не получилось? Сил не хватило?
- Да нет. Мы мало бросали. После первого гола почувствовали уверенность и начали делать лишние пасы. А шведы лучше катались, лучше атаковали.
- Может, вам помешала большая площадка?
- Большая - помешала нам, а им не помешала? Такого не бывает. Все в равных условиях. Будем делать выводы.
- Шведская сборная оказалась сильнее клубов КХЛ, с которым СКА встречался?
- Надо поставить команды на весы и посмотреть, кто потяжелее. Тогда сможем определить
- Не ожидали от шведского вратаря Виктора Фаста, который мало играет за ЦСКА, такой прыти?
- Почему не ожидали? Он хорошо сыграл, а мы создали ему комфортные условия. Делали легкие для него броски, а надо было лезть на пятачок, закрывать его, идти на добивание.
- В первом периоде вы создали немало голевых моментов. Забей Плотников с чудо-передачи Ковальчука, может, все сложилось бы по-другому?
- Если бы да кабы. Может, еще кто-нибудь забил. Поздно махать кулаками. Надо делать выводы и идти дальше.
Матч
Швеция - Россия - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Голы:
Гавриков (Шумаков), 8:54 (0:1 - бол.). Линдблом 37:55 (1:1). Бертильссон (Умарк), 58:33 (2:1). Турессон 59:48 (3:1 - п.в.).
Место и дата
15 декабря 19:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция