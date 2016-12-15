Павел Дацюк: Мы делали легкие броски

После поражения от шведов (1:3) в матче Кубка Первого канала капитан сборной России Павел Дацюк посетовал на малое количество бросков по воротам соперника.

- Спасибо за то, что остановились после столь обидного поражения и согласились ответить на вопросы.

- Всякое бывает в жизни..

- Что не получилось? Сил не хватило?

- Да нет. Мы мало бросали. После первого гола почувствовали уверенность и начали делать лишние пасы. А шведы лучше катались, лучше атаковали.

- Может, вам помешала большая площадка?

- Большая - помешала нам, а им не помешала? Такого не бывает. Все в равных условиях. Будем делать выводы.

- Шведская сборная оказалась сильнее клубов КХЛ, с которым СКА встречался?

- Надо поставить команды на весы и посмотреть, кто потяжелее. Тогда сможем определить

- Не ожидали от шведского вратаря Виктора Фаста, который мало играет за ЦСКА, такой прыти?

- Почему не ожидали? Он хорошо сыграл, а мы создали ему комфортные условия. Делали легкие для него броски, а надо было лезть на пятачок, закрывать его, идти на добивание.

- В первом периоде вы создали немало голевых моментов. Забей Плотников с чудо-передачи Ковальчука, может, все сложилось бы по-другому?

- Если бы да кабы. Может, еще кто-нибудь забил. Поздно махать кулаками. Надо делать выводы и идти дальше.