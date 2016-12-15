Олег Знарок: К сожалению, у нас первый матч не сложился
Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал поражение своих подопечных от команды Швеции (3:1) в матче первого тура Кубка Первого канала.
- К сожалению, у нас первый матч не сложился, - вздохнул Олег Знарок. – Хотя стартовый период получился неплохим, и мы должны были забивать больше, чем один гол. Во втором периоде случилась невезуха – шайба влетела в ворота от конька нашего игрока. Не могу сказать, что мы на этом отрезке уступали. Но очень мало бросали по воротам.
Ну а в третьем периоде, сложилось такое впечатление, нам просто не хватило сил.
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Оцените игру Ильи Ковальчука,
- попросили Знарка. Тот сильно удивился:
- Почему именно его?
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Почему-то Ковальчук выходил на правом
фланге,
- поделился наблюдением седовласый
репортер, ученик великого Николая
Озерова.
- Вообще-то Илья всегда играл слева, - не согласился Олег Валерьевич. Но возможно, они просто смотрели на одного форварда с разных сторон.
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Так ведь он был на правом фланге, был!
– настаивал ветеран журналистского
цеха.
- Я не знаю, где вы это видели, - недоумевал Знарок.
Матч
Швеция - Россия - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Голы:
Гавриков (Шумаков), 8:54 (0:1 - бол.). Линдблом 37:55 (1:1). Бертильссон (Умарк), 58:33 (2:1). Турессон 59:48 (3:1 - п.в.).
Место и дата
15 декабря 19:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция