Олег Знарок: К сожалению, у нас первый матч не сложился

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал поражение своих подопечных от команды Швеции (3:1) в матче первого тура Кубка Первого канала.

- К сожалению, у нас первый матч не сложился, - вздохнул Олег Знарок. – Хотя стартовый период получился неплохим, и мы должны были забивать больше, чем один гол. Во втором периоде случилась невезуха – шайба влетела в ворота от конька нашего игрока. Не могу сказать, что мы на этом отрезке уступали. Но очень мало бросали по воротам.

Ну а в третьем периоде, сложилось такое впечатление, нам просто не хватило сил.

- Оцените игру Ильи Ковальчука, - попросили Знарка. Тот сильно удивился:

- Почему именно его?

- Почему-то Ковальчук выходил на правом фланге, - поделился наблюдением седовласый репортер, ученик великого Николая Озерова.

- Вообще-то Илья всегда играл слева, - не согласился Олег Валерьевич. Но возможно, они просто смотрели на одного форварда с разных сторон.

- Так ведь он был на правом фланге, был! – настаивал ветеран журналистского цеха.

- Я не знаю, где вы это видели, - недоумевал Знарок.