Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Америка0 : 2Реал
Хоккей  Швеция3 : 1Россия
Биатлон  Спринт. Мужчины
Баскетбол  УНИКС91 : 92Баскония
Хоккей  Финляндия4 : 2Чехия
Футбол  Дженоа1 : 0Фиорентина
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Олег Знарок: К сожалению, у нас первый матч не сложился

Павел Лысенков
Павел Лысенков
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал поражение своих подопечных от команды Швеции (3:1) в матче первого тура Кубка Первого канала.

- К сожалению, у нас первый матч не сложился, - вздохнул Олег Знарок. – Хотя стартовый период получился неплохим, и мы должны были забивать больше, чем один гол. Во втором периоде случилась невезуха – шайба влетела в ворота от конька нашего игрока. Не могу сказать, что мы на этом отрезке уступали. Но очень мало бросали по воротам.

Ну а в третьем периоде, сложилось такое впечатление, нам просто не хватило сил.

- Оцените игру Ильи Ковальчука, - попросили Знарка. Тот сильно удивился:
- Почему именно его?

- Почему-то Ковальчук выходил на правом фланге, - поделился наблюдением седовласый репортер, ученик великого Николая Озерова.
- Вообще-то Илья всегда играл слева, - не согласился Олег Валерьевич. Но возможно, они просто смотрели на одного форварда с разных сторон.

- Так ведь он был на правом фланге, был! – настаивал ветеран журналистского цеха.
- Я не знаю, где вы это видели, - недоумевал Знарок.

Матч

Швеция - Россия - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Голы:

Гавриков (Шумаков), 8:54 (0:1 - бол.). Линдблом 37:55 (1:1). Бертильссон (Умарк), 58:33 (2:1). Турессон 59:48 (3:1 - п.в.).

Место и дата

15 декабря 19:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
А если бы Плотников забил с паса Ковальчука?А если бы Плотников забил с паса Ковальчука?«Советский спорт» препарировал игру Ильи Ковальчука в стартовом матче турнира, завершившемся поражением от шведов (1:3).Павел Дацюк: Мы делали легкие броскиПосле поражения от шведов (1:3) в матче Кубка Первого канала капитан сборной России Павел Дацюк посетовал на малое количество бросков по воротам соперника.Рене Фазель: Шведы наказали россиян за неиспользованные моментыПрезидент ИИХФ Рене Фазель поделился впечатлениями от первого матча сборной России на Кубке Первого канала против шведов.Сборная Финляндии одержала победу над чехами в матче Кубка Первого каналаНа стартовавшем в Москве Кубке Первого канала сборная Финляндии переиграла команду Чехии со счетом 4:2.Знарка бьют свои. Как шведы вновь победили россиянЗнарка бьют свои. Как шведы вновь победили россиянАвтогол Владимира Ткачева и грубая ошибка наших защитников в концовке матча не оставила сборной России шансов на победу – 1:3.Россия уступила Швеции в первом матче Кубка Первого каналаВ стартовом матче Кубка Первого канала Сборная России проиграла команде Швеции со счетом 1:3.Кубок Первого канала. Швеция – Россия. ОнлайнКубок Первого канала. Швеция – Россия. ОнлайнВ четверг в матче второго этапа Еврохоккейтура – Кубка Первого канала – сыграют сборные Швеции и России.Сорокин должен взять реванш у Фаста за прошлый год!Сорокин должен взять реванш у Фаста за прошлый год!В поединке Кубка Первого канала лицом к лицу вновь сойдутся два голкипера ЦСКА – россиянин Илья Сорокин и швед Виктор Фаст.Россия – Швеция. Ничушкин – во втором звене, Барабанов – в третьемСтал известен состав сборной России на матч Кубка Первого канала против Швеции.Стоп-кран для Красной машиныСтоп-кран для Красной машиныВ сборной Швеции на Кубке Первого канала выступят четыре представителя КХЛ.Сорокин будет защищать ворота сборной России в матче со шведамиТренер вратарей сборной России Рашит Давыдов рассказал, что голкипер Илья Сорокин будет защищать ворота национальной команды в стартовом матче Кубка Первого канала против команды Швеции.«Сборная России одолеет шведов». Прогноз на матчи Кубка первого канала«Сборная России одолеет шведов». Прогноз на матчи Кубка первого каналаПрогноз «Советского спорта» на матч Кубка Первого канала между сборными России и Швеции.Илья Ковальчук: Хочу с Дацюком привезти кубок в эфир к Ивану Урганту (видео)Илья Ковальчук: Хочу с Дацюком привезти кубок в эфир к Ивану Урганту (видео)Незадолго до старта Кубка Первого канала в гостях у «Вечернего Урганта» побывали герои сборной России по хоккею.«Ну а кто, если не ЦСКА?! Здорово, что Знарок о нас помнит» (видео)«Ну а кто, если не ЦСКА?! Здорово, что Знарок о нас помнит» (видео)И.о. президента ЦСКА Игорь Есмантович подвел итоги Совета директоров КХЛ. А также ответил на вопросы о ЦСКА и сборной России.К ОИ-2018 сборная России по хоккею будет готовиться 16 днейНа собрании руководителей клубов КХЛ стала известна структура календаря следующего сезона.В следующем сезоне паузы на Евротур будут сокращеныСовет директоров КХЛ принял нововведения на олимпийский сезон.Сергей Плотников: Не надо сокращать КХЛ! Есть другой вариантСергей Плотников: Не надо сокращать КХЛ! Есть другой вариантФорвард сборной России и СКА Сергей Плотников – о Кубке Первого канала, базовых клубах сборной, возвращении в НХЛ и реформах в КХЛ.Олег Знарок: Где этот Соловьев? Что вы написали, что у Ожиганова травма? (видео)Олег Знарок: Где этот Соловьев? Что вы написали, что у Ожиганова травма? (видео)Обозреватель «Советского спорта» послушал руководителей сборной России – Романа Ротенберга и Олега Знарка.Олег Знарок: Не было смысла рисковать Гусевым и ШипачевымГлавный тренер сборной России Олег Знарок объяснил, почему на Кубке Первого канала не сыграют Никита Гусев и Вадим Шипачев.Илья Ковальчук: Здорово, что Дацюк вернулся. Это подарок для наших болельщиковФорвард сборной России Илья Ковальчук поделился ожиданиями от Кубка Первого канала. Он отметил, что рад возвращению в команду Павла Дацюка.

Швейцария
Швейцариякалендарьстатистика
Россия
Россиякалендарьстатистика
Олег Знарок
Олег Знароквсе новости
Еврохоккейтур
Еврохоккейтуртаблицакалендарьстатистикатексты/новости