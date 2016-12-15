Геннадий Орлов: Семаку нужно полгода отучиться в школе тренеров, чтобы получить лицензию категории PRO

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился мнением о возможном назначении Сергея Семака на пост главного тренера «Уфы».

- Очень хорошо отношусь к решению Семака возглавить «Уфу». Мне кажется, его там хорошо приняли. Это будет первый его опыт в качестве главного тренера. Ему, правда, еще предстоит полгода учиться в школе тренеров, чтобы получить необходимую для этого лицензию категории ПРО. Но он может пока исполнять обязанности. По правилам это разрешено.

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Сергею Богдановичу уже пора начинать самостоятельную деятельность, и «Уфа» – это очень хороший клуб для старта. Это прогрессивный и молодой клуб, не обремененный никакими связями. Они честно работают. И Семак им поэтому как раз подходит. Правда ли, что я поспособствовал его переходу? Это пусть скажет Шамиль Газизов, генеральный директор «Уфы». Я пока не могу говорить на эту тему. Раньше него я не хочу об этом распространяться, - приводит слова Орлова «Фонтанка».

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Напомним, ранее СМИ сообщили о том, что тренер «Зенита» Сергей Семак возглавит «Уфу», а на его место придет бывший капитан сине-бело-голубых Анатолий Тимощук. Уфимский клуб предложит Семаку контракт на 1,5 сезона с возможностью продления соглашения по согласованию сторон. Пятикратный чемпион России работает в петербургской команде с 2013 года.

12 декабря из «Уфы» ушел Виктор Гончаренко, чтобы возглавить московский ЦСКА.