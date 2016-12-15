Владислав Третьяк: Неожиданное поражение, ничто не предвещало такой результат
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк прокомментировал поражение сборной России от Швеции в матче первого тура Кубка Первого канала.
«Настроение не очень хорошее у всех, неожиданное поражение, ничто не предвещало такой результат. Расстроены мы, конечно, никому не хочется проигрывать на домашнем турнире. Первые полтора периода мы играли хорошо, но потом три-четыре удаления сломали игру. В то же время были моменты, где шведам не давали удаления. Надо просто реализовывать моменты, всегда судьба так складывается: не забил – получи», - цитирует Третьяка «Р-Спорт».
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этого матча
Матч
Швеция - Россия - 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)
Голы:
Гавриков (Шумаков), 8:54 (0:1 - бол.). Линдблом 37:55 (1:1). Бертильссон (Умарк), 58:33 (2:1). Турессон 59:48 (3:1 - п.в.).
Место и дата
15 декабря 19:00, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция