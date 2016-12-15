«Лацио» хочет продлить контракт с Индзаги до 2019 года

Римский «Лацио» готов предложить новый контракт главному тренеру команды Симоне Индзаги. Об этом сообщает портал Football Italia.

Как сообщает издание, итальянский клуб намерен предложить контракт до 2019 года, увеличив зарплату тренера почти вдвое.

Напомним, Индзаги возглавил «Лацио» после увольнения Стефано Пиоли в апреле 2016 года. Нынешнее соглашение специалиста с клубом заканчивается с окончанием текущего сезона в серии А.

Под руководством Индзаги «Лацио» набрал 31 очко в 16 матчах, уступив всего в трех встречах чемпионата. На данный момент римляне занимают четвертое место в турнирной таблице серии А.