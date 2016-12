«Лацио» хочет продлить контракт с Индзаги до 2019 года

Римский «Лацио» готов предложить новый контракт главному тренеру команды Симоне Индзаги. Об этом сообщает портал Football Italia.

Как сообщает издание, итальянский клуб намерен предложить контракт до 2019 года, увеличив зарплату тренера почти вдвое.

