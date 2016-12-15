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Антон Шипулин: Сегодняшняя медаль была заработана для моего маленького сынульки

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский биатлонист Антон Шипулин посвятил серебряную медаль, завоеванную в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-Место, своему годовалому сыну.

– Сегодняшняя медаль была заработана для моего маленького сынульки! Жаль, что не золото, – написал Шипулин в инстаграме.

После первой гонки на третьем этапе Кубка мира Шипулин остался в тройке лидеров общего зачета, лидирует француз Мартен Фуркад, победивший сегодня в спринте.

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