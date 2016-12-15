Антон Шипулин: Сегодняшняя медаль была заработана для моего маленького сынульки

Антон Шипулин: Сегодня очень хотелось отстреляться на ноль, и в этом моя главная ошибка

Российский биатлонист Антон Шипулин поделился впечатлениями после гонки преследования на этапе Кубка мира в Поклюке (Словения). Напомним, что он занял третье место.