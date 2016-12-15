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Легков, Устюгов, Кальсина и Чекалева выступят на четвертом этапе Кубка мира

Источник:  Федерация лыжных гонок РоссииКомментарии

Стали известны составы мужской и женской команд на четвертый этап Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдет во французском городе Ля Клуза с 17 по 18 декабря.

Мужчины:

1. Белов Евгений (Тюменская область)
2. Волженцев Станислав (Республика Коми)
3. Дементьев Евгений (ХМАО-Югра) – победитель Континентального Кубка ФИС
4. Легков Александр (ХМАО-Югра)
5. Мельниченко Андрей (Красноярский край)
6. Устюгов Сергей (ХМАО-Югра)
7. Червоткин Алексей (Москва)
8. Ермил Вокуев (Республика Коми) — эстафета

Женщины:

1. Белорукова Юлия (Республика Коми)
2. Жамбалова Алиса (Республика Бурятия)
3. Кальсина Полина (ХМАО-Югра)
4. Непряева Наталья (Московская область/Тверская область)
5. Седова Анастасия (Нижегородская область/Республика Мордовия)
6. Соболева Елена (Новосибирская область/ЯНАО) – победитель Континентального Кубка ФИС)
7. Чекалева Юлия (Вологодская область)
8. Веденина Дарья (Тюменская область) — эстафета

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