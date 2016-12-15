«Тоттенхэм» поздравил Павлюченко с 35-летием (видео)
Лондонский «Тоттенхэм» поздравил нападающего «Урала» Романа Палюченко с днем рождения.
Павлюченко выступал за «шпор» с 2008 по 2012 год и в 113 матчах забил 41 гол.
Лондонский клуб к поздравлению прикрепил видео красивого гола Романа, который он забил в ворота «Бирмингем Сити» в 2011 году.
Happy birthday, Roman Pavlyuchenko! 🎉 #COYS pic.twitter.com/WCX3q1C4QE— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 15 декабря 2016 г.
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