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«Тоттенхэм» поздравил Павлюченко с 35-летием (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Лондонский «Тоттенхэм» поздравил нападающего «Урала» Романа Палюченко с днем рождения.

Павлюченко выступал за «шпор» с 2008 по 2012 год и в 113 матчах забил 41 гол.

Лондонский клуб к поздравлению прикрепил видео красивого гола Романа, который он забил в ворота «Бирмингем Сити» в 2011 году.

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