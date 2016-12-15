«Тоттенхэм» поздравил Павлюченко с 35-летием (видео)

Лондонский «Тоттенхэм» поздравил нападающего «Урала» Романа Палюченко с днем рождения.

Павлюченко выступал за «шпор» с 2008 по 2012 год и в 113 матчах забил 41 гол.

Лондонский клуб к поздравлению прикрепил видео красивого гола Романа, который он забил в ворота «Бирмингем Сити» в 2011 году.