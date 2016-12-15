Бильбао представил логотип Евро-2020 (фото)
Испанский город Бильбао представил логотип чемпионата Европы 2020 года.
На логотипе отображены главные символы города - мост и церковь святого Антония.
#EURO2020 #Bilbao logo! pic.twitter.com/JnUZptWZB5— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 15 декабря 2016 г.
«Евро-2020 будет большим футбольным праздником. Бильбао - отличный город, и мы ждем здесь фантастической атмосферы. «Сан-Мамес» - один из лучших стадионов. У него своя легендарная атмосфера. Это будут очень хорошие матчи», - поделился впечатлениями президент УЕФА Александер Чеферин.
Отметим, что вчера свой логотип презентовал Брюссель.
#EURO2020 @VilleBruxelles, 10e ville-hôte à présenter son logo ! 🇧🇪 pic.twitter.com/BnUwTaJF6o— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) 14 декабря 2016 г.
Напомним, согласно концепции визуального оформления Евро-2020, у каждого из 13 городов турнира будет свой логотип. На каждом из них будет отображен знаковый для конкретного места мост как символ, объединяющий все города Евро и болельщиков.