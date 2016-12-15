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Бильбао представил логотип Евро-2020 (фото)

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

Испанский город Бильбао представил логотип чемпионата Европы 2020 года.

На логотипе отображены главные символы города - мост и церковь святого Антония.

«Евро-2020 будет большим футбольным праздником. Бильбао - отличный город, и мы ждем здесь фантастической атмосферы. «Сан-Мамес» - один из лучших стадионов. У него своя легендарная атмосфера. Это будут очень хорошие матчи», - поделился впечатлениями президент УЕФА Александер Чеферин. 

Отметим, что вчера свой логотип презентовал Брюссель.

Напомним, согласно концепции визуального оформления Евро-2020, у каждого из 13 городов турнира будет свой логотип. На каждом из них будет отображен знаковый для конкретного места мост как символ, объединяющий все города Евро и болельщиков.

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