Бильбао представил логотип Евро-2020 (фото)

«У нас же вся страна знает, как играть». Глушаков и Чернов — о смене поколений в сборной России

Вторник оказался для сборной России разгрузочным днем. Нашлось время поразмышлять о молодежке, ярко блеснувшей в товарищеской встрече с Белоруссией. Никита Чернов признался, что эксперименты лучше отложить, а Денис Глушаков дал отпор критикам.