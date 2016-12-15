Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия- : -Чехия
Гандбол  Голландия- : -Дания
Баскетбол  Панатинаикос- : -Фенербахче
Биатлон  Спринт. Женщины
Баскетбол  ЦСКА- : -Барселона
Гандбол  Норвегия- : -Франция
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Антон Шипулин: Уверенные в себе спортсмены не волнуются по поводу списка WADA

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал возможные санкции к российским спортсменам после доклада Макларена.

«Надеюсь, не остановлюсь на достигнутом, надо до Нового года завершить удачную череду. Правда, чувствую, что не до конца доработал. Но надо забыть плохие эмоции, насладиться подиумом и работать дальше. Полчаса подумаю об этом и буду готовиться. Естественно, мы смотрели новости до гонки, но ничего кроме улыбки у меня это не вызвало. Несерьезно, что политику смешали со спортом, без всяких доказательств обвинять российских спортсменов — это перегибать палку. Наши болельщики и спортсмены, которые уверены в себе, не волнуются. Тоже стараюсь думать только о соревнованиях. Несправедливо, что Россию могут лишить большого праздника. Знаю, насколько в Тюмени преданные биатлону болельщики. Это моя родина, и очень обидно, если у нас заберут Кубок и чемпионат мира», - сказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».

Отметим, сегодня Шипулин пришел вторым в спринтерской гонке в чешском Нове-Месте.

Напомним, что сегодня стало известно о передаче комиссией Ричарда Макларена списка, включающего имена 31 российского биатлониста, подозреваемого в приеме запрещенных препаратов.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Кубок мира. Ново-Место. Спринт. Женщины. Текстовая трансляция начнется в 19:30Гонка третьего этапа Кубка мира по биатлону на сайте «Советского спорта».Свендсен и Бе-младший готовы поддержать санкции против сборной РоссииЛидеры сборной Норвегии по биатлону Эмиль Хегле Свендсен и Йоханнес Бе прокомментировали ситуацию с возможным отстранением российских биатлонистов, подозреваемых в приеме запрещенных препаратов.Мартен Фуркад: Если в отношении России не будут приняты меры – призову биатлонистов к бойкотуФранцузский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что будет бойкотировать Кубок мира, если в отношении российских спортсменов, упомянутых в докладе Ричарда Макларена, не будут приняты меры.Антон Шипулин: Сегодняшняя медаль была заработана для моего маленького сынулькиРоссийский биатлонист посвятил свою серебряную медаль, завоеванную в спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Нове-Место, годовалому сыну.Почему биатлонный «список 31» выносит мозг. Колонка Юрия ЦыбаневаПочему биатлонный «список 31» выносит мозг. Колонка Юрия ЦыбаневаВ предъявленном российскому биатлону допинг-обвинении и спортивных результатах не сходятся концы с концами.Андерс Бессеберг: Ничего не знаю. Все решит экспертная группаАндерс Бессеберг: Ничего не знаю. Все решит экспертная группаГлава Международного союза биатлонистов Андерс Бессеберг дал интервью телеканалу «Матч ТВ».Йоханнес Бе: Шипулин после второй стрельбы был рядом, но догнать его не удалосьНорвежский биатлонист Йоханнес Бе, пришедший четвертым в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место, поделился впечатлениями.Шипулин по-прежнему третий в общем зачете, Цветков – пятыйАнтон Шипулин после первой гонки на 3-м этапе Кубка мира в чешском Нове место остался в тройке лидеров общего зачета.Эмиль Хегле Свендсен: Не поверю, что российские биатлонисты принимали допинг, пока не будет доказательствНорвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен прокомментировал возможную отмену этапов Кубка мира по биатлону в России.Секунда свысока. Шипулину не хватило до золота 1,6 секундыСекунда свысока. Шипулину не хватило до золота 1,6 секундыРоссийский биатлонист Антон Шипулин провел очередную гонку в упорной борьбе с Мартеном Фуркадом за первое место.Мартен Фуркад: Когда услышал, что до Шипулина две секунды – усомнилсяФранцузский биатлонист Мартен Фуркад поделился впечатлениями от спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Напоним француз стал победителем гонки.Антон Шипулин: Нет уверенности в собственных силахРоссийский биатлонист Антон Шипулин поделился впечатлениями от спринтерской гонки на третьем этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Напомним россиянин стал вторым.Мартен Фуркад выиграл спринт в Нове-Место, Шипулин – второйВ четверг в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове-Место, состоялась спринтерская гонка у мужчин.Александр Касперович: В команде хорошая обстановка, мы не обсуждали тему отстраненияГлавный тренер сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал возможные санкции к российским спортсменам после доклада Макларена.Вице-президент IBU: Необходимо принять решения по дисквалификации спортсменов до Нового годаПрезидент Федерации биатлона Швеции и вице-президент IBU Олле Далин прокомментировал ситуацию со спортсменами, попавшими под подозрение в употреблении допинга после доклада Макларена.Кубок мира. Нове-Место. Спринт. Мужчины. Как это былоВ четверг в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону пройдет спринтерская гонка у мужчин.Президент IBU: Дисквалификация всей российской сборной? Это невозможноПрезидент Международного союза биатлонистов (IBU) в интервью телеканалу «Матч ТВ» отверг возможность того, что вся сборная России по биатлону может быть отстранена от участия в Кубке мира.WADA складывало положительные пробы россиян в копилку?WADA складывало положительные пробы россиян в копилку?31 российский биатлонист уличен в нарушении антидопинговых правил. Среди них есть как действующие спортсмены, так и уже завершившие карьеру.Рикко Гросс: Даже в Рождество буду думать о сборной РоссииРикко Гросс: Даже в Рождество буду думать о сборной РоссииНакануне 3-го этапа Кубка мира старший тренер мужской сборной России по биатлону Рикко Гросс дал интервью «Советскому спорту».Бессеберг: Подозреваемые в допинге россияне не выступят на этапе в ОберхофеБессеберг: Подозреваемые в допинге россияне не выступят на этапе в ОберхофеМеждународный союз биатлонистов (IBU) готовится к введению санкций против российского биатлона.

Антон Шипулин
Антон Шипулинвсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости