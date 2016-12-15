Антон Шипулин: Уверенные в себе спортсмены не волнуются по поводу списка WADA

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал возможные санкции к российским спортсменам после доклада Макларена.

«Надеюсь, не остановлюсь на достигнутом, надо до Нового года завершить удачную череду. Правда, чувствую, что не до конца доработал. Но надо забыть плохие эмоции, насладиться подиумом и работать дальше. Полчаса подумаю об этом и буду готовиться. Естественно, мы смотрели новости до гонки, но ничего кроме улыбки у меня это не вызвало. Несерьезно, что политику смешали со спортом, без всяких доказательств обвинять российских спортсменов — это перегибать палку. Наши болельщики и спортсмены, которые уверены в себе, не волнуются. Тоже стараюсь думать только о соревнованиях. Несправедливо, что Россию могут лишить большого праздника. Знаю, насколько в Тюмени преданные биатлону болельщики. Это моя родина, и очень обидно, если у нас заберут Кубок и чемпионат мира», - сказал Шипулин в эфире «Матч ТВ».

Отметим, сегодня Шипулин пришел вторым в спринтерской гонке в чешском Нове-Месте.