Мартен Фуркад: Если в отношении России не будут приняты меры – призову биатлонистов к бойкоту

Французский биатлонист Мартен Фуркад заявил, что будет бойкотировать Кубок мира, если в отношении российских спортсменов, упомянутых в докладе Ричарда Макларена, не будут приняты меры.

«В IBU должны заняться этой проблемой и быть строгими в отношении тех, кто обманывает. Это не один или два, а 31 человек. Надеюсь, что у IBU хватит смелости, чтобы дисквалифицировать нарушителей. Если нет, то действовать будут спортсмены.

Если последствий не будет, я буду призывать своих партнеров и других биатлонистов к тому, чтобы не участвовать в соревнованиях. Но я думаю, что IBU все сделает правильно. У них множество доказательств, они должны принять серьезные меры», – сказал Фуркад.

Отметим, француз стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка мира в чешском Нове-Месте.