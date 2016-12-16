«Дженоа» обыграл «Фиорентину» в перенесенном матче 3-го тура серии А
В перенесенного матче третьего тура чемпионата Италии «Дженоа» на своем поле с минимальным счетом обыграл «Фиорентину» (1:0).
11 сентября встреча была остановлена на 28-й минуте из-за погоды и перенесена на сегодняшний день.
Единственный гол в матче забил полузащитник хозяев поля Дарко Лазович.
Команда из Флоренции с 26-ю очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Дженоа», имея на три очка меньше, расположился на 10-й строчке.
В следующем туре подопечные Паулу Соуза отправятся в Рим, где 18 декабря сыграют с «Лацио», а команда из Генуи в этот же день примет «Палермо».
Чемпионат Италии
3-й тур
Матч
Дженоа - Фиорентина - 1:0 (1:0)
Голы
Лазович 37 (1:0).
Состав
Дженоа: Перин, Бурдиссо, Иццо, Муньос, Ригони (Нтчам, 90), Велозу, Лазович, Нинкович (Окампос, 62), Лаксальт (Орбан, 83, , 28), Симеоне, Гакпе
Фиорентина: Тэтэрушану, Милич (Калинич, 53 , 28), Астори, Сальседо, Оливейра (Иличич, 83 , 28), Гонсало, Бадель (Тельо, 88), Весино, Санчес Морено, Бернардески, Сарате
Предупреждения:
Велозу, 27; Нинкович, 59; Лазович, 77 - Томович, 19; Бадель, 84
Судья:
Лука Банти (Италия)
Место и дата
15 декабря 22:00, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция