«Дженоа» обыграл «Фиорентину» в перенесенном матче 3-го тура серии А

В перенесенного матче третьего тура чемпионата Италии «Дженоа» на своем поле с минимальным счетом обыграл «Фиорентину» (1:0).

11 сентября встреча была остановлена на 28-й минуте из-за погоды и перенесена на сегодняшний день.

Единственный гол в матче забил полузащитник хозяев поля Дарко Лазович.

Команда из Флоренции с 26-ю очками занимает седьмое место в турнирной таблице, а «Дженоа», имея на три очка меньше, расположился на 10-й строчке.

В следующем туре подопечные Паулу Соуза отправятся в Рим, где 18 декабря сыграют с «Лацио», а команда из Генуи в этот же день примет «Палермо».

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3-й тур