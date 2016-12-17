«Ювентус» - «Рома». Начало текстовой трансляции – 22:45 мск

В субботу в матче 17-го тура чемпионата Италии сыграют «Ювентус» из Турина и римская «Рома».

Их матч пройдет в Турине и начнется в 22:45 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 16 туров у «Ювентуса» было 39 очков. Он единолично лидировал в турнирной таблице серии А. У «Ромы» было 35 очков. Она шла второй.