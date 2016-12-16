Свендсен и Бе-младший готовы поддержать санкции против сборной России

Лидеры сборной Норвегии по биатлону Эмиль Хегле Свендсен и Йоханнес Бе прокомментировали ситуацию с возможным отстранением российских биатлонистов, подозреваемых в приеме запрещенных препаратов.

- Обманщикам нет места в нашем спорте. IBU не должен допускать их до соревнований. Я выступлю за дисквалификацию российских биатлонистов, хотя все это - очень неприятно, — заявил Свендсен в интервью NRK.



- Это грустная история. Конечно, их нельзя считать виновными до тех пор, пока не будет доказано обратное. Поэтому надеюсь, что существуют веские доказательства. В этом случае я готов поддержать дисквалификацию российской команды, — в свою очередь сказал Йоханнес Бе.