Крамник сыграл вничью с Адамсом на турнире в Лондоне, Со сохранил лидерство
На заключительном турнире серии Grand Chess Tour, проходящем в Лондоне, завершились партии шестого тура.
Лидер соревнования, молодой американский гроссмейстер Уэсли Со черными нанес поражение экс-чемпиону мира Веселину Топалову.
Его по-прежнему преследует Фабиано Каруана. Сегодня он благодаря эффектной дебютной разработке в остром варианте сицилианской защиты сломил сопротивление Хикару Накамуры. Отметим, что в текущем рейтинге ФИДЕ Каруана отстает от чемпиона мира Магнуса Карлсена всего на 10 единиц ЭЛО.
Третью строчку турнирной таблицы занимает россиянин Владимир Крамник, сыгравший вничью с англичанином Майклом Адамсом.
Турнир в столице Великобритании завершится 18 декабря.
Результаты 6 тура. Топалов – Со - 0-1, Каруана – Накамура - 1-0, Вашье-Лаграв – Аронян - 1-0, Крамник – Адамс, Ананд – Гири - ничьи.
Положение после 6 туров. 1. Со – 4,5 очка; 2. Каруана – 4; 3. Крамник – 3,5; 4-8. Накамура, Аронян, Ананд, Гири, Вашье-Лаграв – по 3; 9. Адамс – 2,5; 10. Топалов – 0,5.
Пары 7 тура. Со – Крамник, Адамс – Каруана, Аронян – Ананд, Накамура – Вашье-Лаграв, Гири – Топалов.