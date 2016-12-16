Китайский клуб готов предложить Месси контракт на 500 миллионов евро

Китайский клуб «Хэбэй Форчун» готов предложить рекордный контракт нападающему «Барселоны» и сборной Аргентины Лионелю Месси.

Ранее сообщалось, что «Барселона» предлагает пятикратному обладателю «Золотого мяча» новый контракт, по которому Месси смог бы зарабатывать 35 миллионов евро за сезон. При этом сам футболист и его агенты нацеливались на годовую зарплату в размере 50 миллионов. Ныне действующий контракт Лионеля с каталонцами истекает летом 2018 года.



По данным Sky Sports, «Хэбэй Форчун» готов предложить Месси рекордный пятилетний контракт на общую сумму 500 миллионов евро.

Отметим, что цвета этой команды уже защищают ряд известных игроков, в числе которых другой форвард сборной Аргентины Эсекьель Лавесси, а также Гаэль Какута, Жервиньо и Стефан Мбиа. А главным тренером с августа является чилиец Мануэль Пеллегрини, ранее возглавлявший «Манчестер Сити» и «Реал».