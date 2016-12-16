Лига 1. «Анже» сыграет с «Нантом», «Генгам» - «ПСЖ» и другие матчи
Все матчи чемпионата Франции по футболу на сайте «Советского спорта».
18-й тур
Матч
Место и дата
16 декабря 22:45, Жан Буэн, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 декабря 19:00, Стад де Роудору, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 декабря 22:00, Стад де Мустуар, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 декабря 22:00, Стад де ля Моссон, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 декабря 22:00, Муниципал, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 декабря 22:00, Де ла Рут де Лорьян, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
17 декабря 22:00, Мишель Д'Орнано, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
18 декабря 17:00, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
18 декабря 19:00, Велодром, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
18 декабря 22:45, Луи II, Онлайн-трансляция
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