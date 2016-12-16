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Лига 1. «Анже» сыграет с «Нантом», «Генгам» - «ПСЖ» и другие матчи

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Все матчи чемпионата Франции по футболу на сайте «Советского спорта».

18-й тур

Матч

Анже - Нант

Место и дата

16 декабря 22:45, Жан Буэн, Онлайн-трансляция

Матч

Генгам - ПСЖ

Место и дата

17 декабря 19:00, Стад де Роудору, Онлайн-трансляция

Матч

Лорьян - Сент-Этьен

Место и дата

17 декабря 22:00, Стад де Мустуар, Онлайн-трансляция

Матч

Монпелье - Бордо

Место и дата

17 декабря 22:00, Стад де ля Моссон, Онлайн-трансляция

Матч

Тулуза - Нанси

Место и дата

17 декабря 22:00, Муниципал, Онлайн-трансляция

Матч

Ренн - Бастия

Место и дата

17 декабря 22:00, Де ла Рут де Лорьян, Онлайн-трансляция

Матч

Кан - Метц

Место и дата

17 декабря 22:00, Мишель Д'Орнано, Онлайн-трансляция

Матч

Ницца - Дижон

Место и дата

18 декабря 17:00, Альянц Ривьера, Онлайн-трансляция

Матч

Марсель - Лилль

Место и дата

18 декабря 19:00, Велодром, Онлайн-трансляция

Матч

Монако - Лион

Место и дата

18 декабря 22:45, Луи II, Онлайн-трансляция


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